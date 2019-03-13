Yüksekova Tema Vakfı Sorumlusu Kenan Canan Oldu

Türkiye
Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Yüksekova
Sorumlusu, Esendere
Beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesi
Müdürü Kenan Canan oldu.
TEMA Vakfı'nın ilçe sorumluluğu görevini gönüllü yürüten Kayak Milli Takım Antrenörü Bayram Ören
, görevini Esendere
Beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesi
Müdürü Canan'a devretti.
Canan, yaptığı açıklamada, TEMA Vakfı'nı temsil etmenin büyük sorumluluk olduğunu ve bu görevi memnuniyetle kabul ettiğini söyledi.
Gönüllülerin, vakfın her zaman en büyük gücü olduğunu anlatan Canan, " Yüksekova
'nın doğal varlıklarını ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle var gücümüzle çalışacağız. Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA ve Genç
TEMA gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı artırıp, ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız." dedi.
Bunun için de çok gönüllüye ihtiyaç olduğunu aktaran Canan, "Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz. Doğal varlıkların korunması için birçok bilgilendirici çalışma yürüteceğiz." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA