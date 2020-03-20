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Yüksekova'ya mart ayında kar yağışı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, mart ayının son haftasında kar yağışı etkili oldu.

20.03.2020 21:21 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:21
Yüksekova'ya mart ayında kar yağışı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, mart ayının son haftasında kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte ilçe merkezi beyaza bürünürken, bazı noktalarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Yüksekova ilçesinde 4 gündür süren güneşli hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayının son haftasında yağan kar yağışı ile birlikte ilçe merkezi beyaza bürünürken, vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Lapa lapa yağan kar yağışı, ilçenin bazı bölgelerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Yüksekova, Güncel

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