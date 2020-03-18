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Yüksekova yolunda onlarca araç mahsur kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı.

18.03.2020 18:05 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:05
Yüksekova yolunda onlarca araç mahsur kaldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan onlarca araç, Yüksekova- Van karayolunda mahsur kaldı. Kar yağışının etkisini kaybetmesi ve karayolları ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan araçlar kurtarılırken yol ise yeniden ulaşıma açıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Yüksekova, Hakkari, Van, 3. Sayfa

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