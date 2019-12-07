Yüksekovalı arkadaşlar KOSGEB'e proje sunup, kendi markalarını oluşturdu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, iki arkadaş KOSGEB'e sundukları proje üzerine kendi markalarını oluşturup, seri üretime başladı. İşletmelerinde yazın soğuk, kışın sıcak içecek üretiyorlar.

Yüksekova'da yaşayan Reşit Güneç ve Fırat Özgenç, kendi markalarını oluşturmak için çalışmalara başladı. İlçenin İpek Mahallesi'nde küçük bir işletme kuran Reşit Güneç ve Fırat Özgenç, kendi markası olan 'Sekran Drınk'i kurmak için KOSGEB'e proje sundu. Projeleri kabul olan Güneç ve Özgenç, kendi oluşturdukları marka ile 5 ay önce seri üretime başlayıp, ürünlerini piyasaya pazarlamaya başladı. Atölyelerinde 8 çeşit soğuk ve sıcak ürün çıkardıklarını belirten Güneç, "Yüksekova'da bir şeyler üretebileceğimizi düşünerek iki arkadaş olarak ortak girişiminde bulunduk ve KOSGEB'e proje sunduk. Projemiz kabil edildi ve biz de çalışmalarımıza başladık. Yazın soğuk, kışın sıcak ürünler üretiyoruz. Şu an ilk etapta Hakkari ve ilçelerine sipariş ediyoruz. Ürünlerimiz son derece hijyenik ve doğal bir ortamda üretiyoruz" dediÜrettikleri ürünleri yurt dışına pazarlamayı düşündüklerini de belirten Güneç, "Bu konuda da başarılı olacağımıza inanıyorum. 5 aydır seri üretimine başladık. İlçenin tamamına ürünlerimizi pazarlıyoruz. Markamızda adı geçen 'Sekran'ın kelime anlamı da mayhoş demektir. İçecekle alakalı. Umarım bu konuda başarı elde edip, memleketimiz için hayırlı işler yaparız" diye konuştu.