Yüksekovalı Çocuklar Kodlamayı Öğreniyor

Yüksekova
ilçesi anaokullarında başlatılan robotik kodlamayla öğrencilerin bilişsel becerileri geliştiriliyor.
Hayata geçirilen projelerle eğitim seviyesinin arttığı ilçede, eğitimin niteliğini artırma ve öğrencileri geleceğe daha iyi hazırlamak için çalışmalar sürüyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan, Kaymakamlıkça desteklenen "Yüksekova Geleceğini Kodluyor" projesi kapsamında 8 anaokul ile 3 ilk ve ortaokulun ana sınıflarına robotik kodlama setleri ve materyalleri konuldu.
Bu konuda eğitim alan öğretmenler, sistemi öğrencilerine anlatıyor.
İletişim kurma, eleştirel düşünme, problem çözme ve bilişsel becerileri geliştirmek amacıyla okullarda başlatılan uygulamayla öğrenciler, olaylar arasındaki bağlantıyı sağlayan programlamayı eğlenerek öğreniyor.
Uygulamanın ilk başlatıldığı okullardan Murat Işık
Anaokulu'nda öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle materyallerle tanışarak keyifli vakit geçirdi.
"2 bin 450 öğrencimize ulaştık"
İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilgisayar programları ile teknolojik aletlerin çalışmasının tamamını kodlama yöntemiyle yaptıklarını söyledi.
Çocukları çağın gereklerine göre hazırladıklarını anlatan Canlı, şöyle konuştu:
"En temelden bu programa başladık. Bu sayede çocuklarımıza ilişki kurma, problem çözme, yaratıcı düşünme becerilerini kazandıracağız. 2 bin 450 öğrencimize ulaştık. Önümüzdeki günlerde ilkokul, ortaokul, lise seviyesinde kuracağımız atölyelerle de ilçemizde tüm seviyelerde bu uygulamayı yaygınlaştırmak istiyoruz. Emeği geçen Yüksekova Kaymakamlığına ve tüm arkadaşlara teşekkür ederim."
Murat Işık Anaokulu öğretmeni Yasemin Kocabaş
da söz konusu projede görev aldığını söyledi.
Öğrencilere hayat içerisinde stratejik düşünme ile farklı düşünme yöntemleri ve problem çözme yeteneklerini kazandırmak istediklerini dile getiren Kocabaş, "Hayatta karşılaşabilecekleri her şeyi en kolay yoldan öğrenmelerini sağlayan bir sistem öğretiyoruz. Sınıflarımızda sürekli devam eden 27 öğrencimiz var. Tüm öğrencilerimizle gün içerisinde etkinlik yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kocabaş,Murat Işık,Yüksekova
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:49