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Yüksekovalı Demirel Türkiye üçüncüsü oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Homan Demirel, Ahilik Haftası münasebetiyle düzenlenen yarışmada Türkiye üçüncüsü oldu.

26.09.2019 10:18Yüksekovalı Demirel Türkiye üçüncüsü oldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Homan Demirel, Ahilik Haftası münasebetiyle düzenlenen yarışmada Türkiye üçüncüsü oldu.

Yüksekova Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencisi olan Homan Demirel, Ahilik Haftası münasebetiyle Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada yaptığı resimle Türkiye üçüncüsü seçildi. Homan Demirel, Ahilik Haftası münasebetiyle düzenlenen "Ahilik ve Mesleki Eğitim Hakkında Sloganlı Afiş" konulu yarışmaya katıldığını belirterek, "Çocukluğumdan beri ilgi göstermiş olduğum karakalem çalışmalarım halen sürmektedir. Bu yarışmaya da yeteneğim olan karakalem çalışmasıyla katılmış oldum. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yaptığım çalışma Türkiye genelinde üçüncü seçilerek dereceye girdi. Bu benim için gurur verici olduğu kadar sürdürdüğüm bu tür çalışmalar için de ayrıca bir motivasyon kaynağı oldu. Çalışmalarımı ve yeteneğimi daha fazla geliştirmem için Bakanlığımızın ve ilgili birimler tarafından daha fazla destek bekliyorum. İlçemizde bu tür sanatsal yetenekleri olan insanlar daha fazla desteklenmelidir. Bu vesileyle başta bu yarışmaya katılmama vesile olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı hocalarıma, bu süreçte beni yalnız bırakmayan Şahin Özelçi Hocama teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Ahilik Haftası, Yüksekova, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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