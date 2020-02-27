Haberler » Yaşam » Yüksekovalı Düzen, 100 yıllık dede mesleğini sürdürüyor - Haberler

Yüksekovalı Düzen, 100 yıllık dede mesleğini sürdürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşan Hasan Düzen, dedesinin 100 yıllık mesleğini 37 yıldır sürdürüyor.

27.02.2020 09:59 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:59Yüksekovalı Düzen, 100 yıllık dede mesleğini sürdürüyor
'nin ilçesinde yaşan Hasan Düzen, dedesinin 100 yıllık mesleğini 37 yıldır sürdürüyor.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan köyünde yaşayan Hasan Düzen (60), dedesinden kalma kaşık oyma mesleğini 37 yıldır yaşatıyor. Tuğlu köyünde hayvancılıkla uğraşan ve boş zamanlarında tahta kaşık yapan Düzen, tahta kaşığın kültürünü de bu şekilde devam ettiriyor. Dedesinden kalma mesleği yaşatmaya çalışan Düzen, evinin bahçesine kurduğu küçük atölyesinde tamamen el işçiliği ile günlük ortalama 5 tahta kaşık yapıyor. Kaşık oyma malzemelerinin dedesinden kaldığını söyleyen Düzen, "37 yıldır bu mesleği yapıyorum. Boş zamanlarımda yaptığım kaşıkları çoğu zaman eşe dosta hediye ediyorum. Sipariş aldığım kaşıkları da tanesini 15 liradan satıyorum. Dedem bu mesleği hem Irak'ta hem Türkiye'de yaptı. O zamanlar dedemin yanında takılıyordum kısa zamanda mesleği kaptım. Yüksekova'da açtığım marangoz atölyesi rağbet görmeyince tekrar köye gelmek zorunda kaldık. Şuan burada hem hayvancılıkla uğraşıyorum, hem de kaşık oyma mesleğini yaşatamaya çalışıyorum. Emek ve zaman isteyen bir iş olduğu için kimse uğraşmak istemiyor" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Tuğlu, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
10:56  İstiklal Marşı nedir? İstiklal Marşı'nın kabulü nasıl oldu? İstiklal Marşı'nın yazarı ve bestecisi kim? İstiklal Marşı'nın 10 kıtası!
10:42  Necmettin Erbakan ölüm yıl dönümü ne zaman? Necmettin Erbakan ne zaman öldü? Necmettin Erbakan hayatı ve biyografisi!
10:28  Gizem Karaca kimdir? Gizem Karaca kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 11:45:45