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Yüksekovalı gençlerden 'Bir Derdimiz Var' filmi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir grup genç, 'Bir Derdimiz Var' adlı kısa film çektiler.

05.02.2020 08:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:38Yüksekovalı gençlerden 'Bir Derdimiz Var' filmi
'nin ilçesindeki bir grup genç, 'Bir Derdimiz Var' adlı kısa film çektiler.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın 'Bir Derdimiz Var' sözüyle yola çıkan Yüksekova gençler, değişik noktalarda çekimler yaparak kısa bir film hazırladılar. Mimar Fırat Yalçın'ın yönetmeliğini yaptığı ve 50 kişinin rol aldığı 'Bir Derdimiz Var' adlı kısa filmin 2 hafta içinde seyirciyle buluşması hedefleniliyor. Filmin yönetmenliğini yapan Fırat Yalçın, 'Bir Derdimiz Var' sözünden yola çıktıklarını belirterek, "Yüksekova gençliğinin durumunu biliyoruz ve her gencin memlekete faydalı olmasını bekliyorsak o zaman her gencin bir derdi olmalı. Bizde bundan esinlenerek kısa bir film çektik. Bizde o güzel gençliği ortaya çıkartmak için bu videoyu yaptık. Bu fikirde, Kaymakamımız Osman Doğramcı'nın bizim proje atölyemize gelerek, 'derdi olmayan çocuklar, yarın size dert olacaklardır' dedi ve 'bir derdimiz var' sloganıyla bize bunu anlattı. Bizde Yüksekova gençliği olarak yapılabileceğimiz çok şey var diyerek yola çıktık" dedi.

Filmde oynayan öğrenci Hacı Ömer Yalçın ise, Kaymakam Osman Doğramacı'yla bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Biz kaymakamımızın sözünden hareketle 'bir derdimiz var' diyerek yola çıktık. Yüksekova'nın çeşitli yerlerinde çekimler yaptık" diye konuştu. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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