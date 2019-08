Yüksekovalı kadın zorlu yayla yaşamı

Yüksekovalı kadın zorlu yayla yaşamıYüksekovalı 35 kadın her gün yaylaya çıkarak 400 kilo sütle dönüyorHAKKARİ - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinin Kamışlı köyünde yaşayan 35 kadın, her gün Beşpınar Yaylası'nda sağdıkları bin 100 koyundan 400 kilo sütle evlerine dönüyorlar. Ev işlerini bitirdikten sonra yaylaya gitmek üzere hazırlanan 35 kadın, daha sonra Beşpınar Yaylası'na doğru yol alıyor. Kavurucu sıcakta çıktıkları yaylada bin 100 koyunu sağan berivanlar, evlerine toplam 400 kilo sütle dönüyorlar. Her gün saat 11.30'da yaylaya gittiklerini belirten Kezban Özcanan, "Biz kadınlar erken kalkıyoruz, çünkü yaylaya çıkmadan önce ev işlerimizi yapmamız gerekir. Ev işlerini yaptıktan sonra saat 11.30 gibi yaylaya gidiyoruz. Buraya koyun sağmaya geliyoruz. Yaklaşık bin 100 koyunumuz var. Sağdığımız sütü de peynir yapıyoruz ve kışın satıyoruz. Biz burada yaklaşık 35 kişiyiz. Biz buraya geldiğimizde hepimiz koyunlarımızı tanıyoruz. 35 kadın olarak bin 100 koyunu sağarak toplam 400 kilo süt elde ediyoruz" dedi.