Yüksekovalı Kadınlar, Anıtkabir ve Meclisi Ziyaret Etti

23 Kasım 2018 Cuma 11:33



23 Kasım 2018 Cuma 11:33

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde değişik kurumlarda görev yapan 50 kadın, Anıtkabir ve meclis ziyaret etti.Yüksekova Aile Destek Merkezi, Yüksekova Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği ile Yüksekova Kadınlar Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneğinde çalışan 50 kadın, Anıtkabir ve meclisi ziyaret ettiler. İlk olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesini ziyaret eden Yüksekovalı kadınlar, daha sonra müzeleri gezdiler. Ardından Anıtkabir'i gezme imkanı bulan 50 Yüksekova kadın, kadın erkek eşitliğini sağlayan, ülkemizde ve dünyada barışı tesis etmek için çalışan, Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuru Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Gezilerine eski ve yeni TBMM'yi de ziyaret ederek devam eden Yüksekova kadınlar, gittikleri yerlerde hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmediler.Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıkan Yüksekovalı kadınlar, Ankara'ya gelmelerinde en büyük desteği sağlayan Bala Belediye Başkan aday adayı Müjgan Erdem'e Yüksekova kadınların adına, Aile Destek Merkezi Müdürü Zübeyde Özcan, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Esengül Pınar Özcan ile Kadınlar Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği Başkanı Hatice Temir teşekkür etti. - HAKKARİ