Yüksekovalı Kadınlar Sergi Açtı

Hakkarinin Yüksekova
ilçesinde Aile Destek Merkezinin kurslarına devam eden kadınlar, yıl sonu sergisi açtı.
Yüksekova Aile Destek Merkezinde düzenlenen kurslara katılan kadınların ürettikleri eserler, düzenlene yıl sonu sergisiyle beğeniye sunuldu.
Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ramazan Kendüzler, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan ile sergiyi gezdi.
Kursiyeri tebrik eden Kendüzler, yapılan çalışmaları takdir etti.
Ardından ana sınıfındaki öğrencilerle sohbet eden Kendüzler, burada çocuklara oyuncak dağıttı.
Yüksekova
06 Aralık 2018 Perşembe 18:59