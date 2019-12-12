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Yüksekovalı kadınlardan yılsonu sergisi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi yıl sonu sergisi düzenlendi.

12.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:22Yüksekovalı kadınlardan yılsonu sergisi
'nin ilçesi yıl sonu sergisi düzenlendi.

Yüksekova ilçesi Esentepe Mahallesinde bulunan Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) sergiye Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, İlce Milli Eğitim Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı Servet Canlı katıldı. Katılımcıları Aile Destek Merkezi Müdiresi Zübeyde Özcan ve kurum eğiticileri karşıladı. Sergide kursiyer kadınların ürünleri tanıtıldı. Kaymakam Doğramacı, sergiyi ve sınıfları gezerek kursiyerlerden ürünler hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerin yaptıkları ürünler büyük beğeni aldı. Daha sonra eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı. Serginin sonunda katılımcılara ikramlarda bulunuldu. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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