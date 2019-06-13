13.06.2019 16:56
Haberler»Güncel » Haber

Yüksekovalı öğrenciler acı hadiseleri yaptıkları resimlerle umuda çevirdi

Yüksekovalı öğrenciler acı hadiseleri yaptıkları resimlerle umuda çevirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Gazi Ortaokulu öğrencileri, yaşanan acı olayların fotoğraflarına umut katarak resme döktüler.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Gazi Ortaokulu öğrencileri, yaşanan acı olayların fotoğraflarına umut katarak resme döktüler.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Işık öncülüğünde hazırlanan "Küresel Mutluluk" isimli proje kapsamında 20 öğrenci, acı olayların fotoğraflarından esinlenerek yaptıkları mutluluk dolu resimleri sergiledi. Selahattin Eyyubi Kültür Merkezinde düzenlenen sergiye Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, kurum amirleri, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Sergiyi gezen Kaymakam Kendüzler ve beraberindeki heyet, resimleri inceleyerek öğrencileri tebrik etti. Katılımcılardan tam not alan serginin ardından öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Sergiyle ilgili açıklamalarda bulunan Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Işık, "Küresel Mutluluk isimli proje kapsamında resim sergisi düzenledik. Çocuklarımızın bu dünyada yaşanan olumsuz olayları kendi dünyalarında pozitif hale getirerek, hayal dünyaları ile birleştirerek somut bir şekilde resimlemelerini istedik. Kendileri proje kapsamında çok emek harcadılar. Tabi ki aksaklıklarımız da oldu. Küçük çocuklarımızın hayallerini yansıtmada yaşadıkları zorluklar oldu. Ama bu dünyayı hayal olarak da olsa güzel sunmaya çalıştılar. Kaymakamımız da teşrif etti, kendilerine ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Konseptte ben görevli idim. 20 öğrencim katıldı. Öğrencilerim kendilerini göstermeye çalıştılar. Toplamda 30 tane resim sergilendi. Böyle projelere devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Hakkari, Yüksekova, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:45 Havza'dan Cerablus ve ElBab'a yardım
18:45 Bakan Akar: Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruz
18:45 DHA YURT BÜLTENİ - 18
18:45 Veresiye güvercin problemine şaşırtıcı çözüm...Güvercin almak için sabıka kaydı ve 3 memur kefil
18:45 Çubuk'ta yıl sonu sergisi
18:45 "Geleceğim Mesleğim" konferansı
18:44 Bakan Akar: Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruz
18:44 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:44 HULUSİ AKAR'DAN MHP'YE ASKERLİK YASASI ZİYARETİ
18:43 Japonya Başbakanı Abe Şinzo, İran'da
18:43 ŞİÖ liderleri Kırgızistan'da
18:43 Bakan Akar'dan MHP Grubuna ziyaret
18:42 Sivas'ta sağanak etkili oldu (2)
18:42 Vodafone patlamasında hayatını kaybeden emniyet müdürünün babası konuştu