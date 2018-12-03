Yüksekovalı Öğrenciler Doğa Yürüyüşü Yaptı

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:08



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:08

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı.İlçeye 41 kilometre uzaklıktaki Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi "Doğa Yürüyüşü Kulubü" öğrencileri ilk etkinliklerine doğa yürüyüşü yaparak başladı.Yüksekova'dan başladıkları yürüyüşte Güllüce, Bulgurlu ve Garan yaylalarına kadar giden öğrenciler, 22 kilometrelik parkurun ardından Esendere'ye döndü.Etkinlik hakkında açıklama yapan okul müdürü Kenan Canan, doğa yürüyüşünün bir çocuğun gelişimi için önemli olduğunu söyledi.Öğrencilerin doğa yürüyüşü sırasında gördüklerini, duyduklarını, hissettiklerini kendileriyle paylaştığını kaydeden Canan, "Sıcak ve samimi bir ortamda yürüyüşümüzü tamamladık. Modern dünyada, birçok çocuk zamanının çoğunu kapalı alanda video oyunları oynayarak, televizyon izleyerek, akıllı telefonlarından ve tabletlerinden mesajlaşarak geçiriyor. Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Doğa Yürüyüşü Kulübü olarak amacımız gençlerimize kayaların, ağaçların kabuklarının ve kurumuş yaprakların dokusunu hissettirip sağlıklı ve mutlu olmalarını sağlamak." diye konuştu.Öğretmenlerden Kahraman Aytan ise öğrencilere doğa bilinci kazandırmak ve çevreyi tanıtmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirtti.