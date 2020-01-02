Haberler » Güncel » Yüksekovalı öğrencilere ayakkabı ve mont yardımı - Haber

Yüksekovalı öğrencilere ayakkabı ve mont yardımı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Bir Paket Mutluluk Sosyal Yardımlaşma Platformu üyelerince, köy okullarında eğitimini sürdüren öğrencilere ayakkabı ve mont desteğinde bulunuldu.

02.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:52 Yüksekovalı öğrencilere ayakkabı ve mont yardımı
'nin ilçesinde Bir Paket Mutluluk Sosyal Yardımlaşma Platformu üyelerince, köy okullarında eğitimini sürdüren öğrencilere ayakkabı ve mont desteğinde bulunuldu.
Platform Koordinatörü Dora Kübra Yıldız, "Bir Paket Mutluluk" sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklar için kampanya başlattı.
Projede görev alan 10 kişilik gönüllü ekip, Yüksekova ilçesine bağlı Değerli ve Kamışlı ilk ve ortaokulundaki 800 öğrenciye ayakkabı ve mont dağıttı.
Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, platformun 2006'da yardıma muhtaç çocuklar için kurulduğunu söyledi.
Ayda bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Yıldız, şöyle konuştu:
"Genel olarak bu yıl Doğu Anadolu Bölgesinde çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir planlama yaptık. 'da kurulduğumuz için ilk olarak Ankara'da köylerimizi bitirdik. Ardından Doğu Anadolu Bölgesine açıldık. Bölgenin en ücra köylerinde çocuklarımıza bot, mont, kırtasiye malzemesi ve oyuncak dağıttık. Bayram zamanlarında bayramlık malzemeler dağıtıyoruz. Yüksekova'da ise öğrencilerimize bot ve mont desteğinde bulunduk. Çocukların gönüllerine dokunmak istedik. Asıl hedefimiz ulaşabildiğimiz kadar çocuğun kalbine dokunabilmek, sohbet edip, başını okşayabilmek. Bu konuda devletimiz elinden geleni yapıyor. Ama bizde bir faydamız olsun istedik. Şuana kadar 100 binin üzerinde öğrenciye ulaştık."

Yüksekova, Hakkari, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:00   Çanakkale'de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu - Haber
18:00   Nevşehir'de nakliyeciler kara yolunu trafiğe kapattı - Haber
17:59   Ankara libya tezkeresi 325 oyla meclis genel kurulu'nda kabul edildi - Haber
17:56   MHP'li Akçay: "Türkiye, Libya'ya meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek vermek için gitmektedir" - Haber
17:55   Libya, Kuzey ve Sahra Altı Afrika'nın Akdeniz'e açılan kapısıdır" - Haber
17:37   Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:29   Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Haber
16:16   Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
2.01.2020 18:01:05