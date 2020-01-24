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Yüksekovalı öğretmen, evinde ölü bulundu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde oturan sosyal bilgiler öğretmeni Emirhan Şenlik (36), evinde ölü bulundu.

24.01.2020 20:08 | Son Güncelleme: 24.01.2020 20:08Yüksekovalı öğretmen, evinde ölü bulundu

HAKKARİ'nin ilçesinde oturan sosyal bilgiler öğretmeni Emirhan Şenlik (36), evinde ölü bulundu.

Olay, öğleden sonra Yüksekova ilçesinde meydana geldi. 'nin Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca- Altınsu Köyü Ortaokulu'nda sözleşmesi olarak görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Emirhan Şenlik'ten bir süredir alamayan apartman sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Şenlik'in evine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince dairenin kapısı kırılarak eve gerilirken, yatağında hareketsiz bulunan Şenlik'in sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Şenlik'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

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