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Yüksekovalı taksiciden korona virüse karşı brandalı tedbir

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde taksicilik yapan Cafer Atalay, şoför bölmesini korona virüs riskine karşı şeffaf brandayla kapattı.

14.04.2020 08:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 08:54
Yüksekovalı taksiciden korona virüse karşı brandalı tedbir
HAKKARİ (İHA) – Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde taksicilik yapan Cafer Atalay, şoför bölmesini korona virüs riskine karşı şeffaf brandayla kapattı.

Çin'in Wuhan ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölümlere neden olan korona virüsüne karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Yüksekova ilçesinde taksicilik yapan Cafer Atalay da, daha güvenli hizmet verebilmek için şoför bölümünü şeffaf brandayla kapatarak güvenliği sağlıyor. Aracına binen yolcuları korona virüse karşı bilgilendiren Atalay, şeffaf brandanın içinde açtırdığı delikten ise ücretini alıyor.

"Müşterilerden aldığım parayı da dezenfekte ediyorum"

Açıklamalarda bulunan Cafer Atalay, yolcuların kendilerini daha sağlıklı ve güvenli hissetmesi için brandayla sürücü bölmesini ayırdığını belirterek, "Yüksekova'da vak'a sayısı az olduğu için tedbirimizi almak zorundayız. Bizim taksiye binen her kişinin nasıl olduğunu bilmiyoruz, belki virüs taşıyor. Onun için böyle tedbir aldık. Bizde güvenliğimizi tamamen sağlamak için böyle şeffaf branda kullandık. Branda içinde açtığımız delik sayesinde de paramızı alıyoruz. Müşterilerden aldığım parayı da eve gitmeden önce dezenfekte edip öyle cebime koyuyorum" dedi.

"Bu uygulamayı tüm taksici kardeşlerimizden bekleriz"

Yolculardan Müşteri Mahmut Turgut ise uygulamayı çok beğendiğini belirterek, "Herkes böyle yapsa zaten çok güzel olur. İyi tedbir alınmış. Sürücü de haklı, arabaya binenlerde hastalık var mı yok mu belli değil. Onun için gayet güzel ve mantıklı bir uygulama. Biz yolcular içinde çok iyi bir uygulama, çünkü böyle olunca bizde rahat yolculuk yapıyoruz. Bu uygulamayı tüm taksici kardeşlerimizden bekleriz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Yüksekova, Hakkari, Wuhan, Güncel
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