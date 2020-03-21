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Yüksekovalılar koronavürüsüne aldırış etmiyor

Yüksekovalılar koronavürüsüne aldırış etmiyorHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yetkililerin 'evde kalın' çağrısına rağmen vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.

21.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:48
Yüksekovalılar koronavürüsüne aldırış etmiyor
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yetkililerin 'evde kalın' çağrısına rağmen vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.
Koronavirüs salgınına karşı gerekmedikçe evden çıkılmaması istenirken, Yüksekova ilçesinde yaşayanlar, bu çağrıya kulak vermedi. İlçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi, vatandaşlarla doldu taştı. Kaymakamlık tarafından camilerden, Türkçe ve Kürtçe yaptırılan anonslarla, 'evde kalın' çağrısı yapılan ilçede, yetkililere kulak verilmesini isteyenler de var. Vatandaş İdris Çiçek, "Koronavüris ciddi bir tehlike ve gizli bir düşman. Bunu görmemiz gerekiyor. Mümkün oldukça evlerimizde kalmalıyız. Herkes kendini korumakla mükellef. Biz kendimizi koruyarak ailemizi, vatandaşlarımızı ve ülkemizi bu koronavirüsten kurtarabilir. Zorunlu ihtiyaçlarımız olmadıkça evlerimizden çıkmayalım" dedi. Yüksekovalılar koronavürüsüne aldırış etmiyor

Kaynak: DHA

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Yüksekovalılar koronavürüsüne aldırış etmiyor
Etiketler : Koronavirüs, Yüksekova, Güncel

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