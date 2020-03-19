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Yüksekovalılardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

19.03.2020 22:38 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:44
Yüksekovalılardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Hakkari 'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından tüm Türkiye saat 21.00'de sağlık çalışanlarına destek amacıyla balkonlarından alkış sesleri yükseltti. Kampanya kapsamında Yüksekovalı vatandaşlar, saat 21.00'da evlerinin balkonlarına çıkıp dakikalarca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler : fahrettin koca, Yüksekova, Hakkari, Güncel

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