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Yüksekten düşen 2 kardeşten biri öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde çiftlik inşaatında kaynak işi yaptığı sırada yüksekten düşerek yaralanan 2 işçi kardeşten biri hayatını kaybetti.

03.10.2019 14:10Yüksekten düşen 2 kardeşten biri öldü
Konya'nın Kulu ilçesinde çiftlik inşaatında kaynak işi yaptığı sırada yüksekten düşerek yaralanan 2 işçi kardeşten biri hayatını kaybetti.

Alparslan Mahallesindeki besi çiftliği inşaatında kaynak işi yapan İlhan Aksoy (29) ve ağabeyi Gökhan Aksoy (33) dengesini kaybedip yaklaşık 4 metre yüksekten düşerek yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan İlhan Aksoy müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alan aile yakınları hastane önünde göz yaşı döktü.
Gökhan Aksoy'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gökhan Aksoy, Konya, İşçi, Kulu, Güncel

Kaynak: AA

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