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Yüksekten düşen genç kız ağır yaralandı

Rize'de çay toplarken yüksekten düşen genç kız ağır yarlandı.

04.09.2019 20:12 Yüksekten düşen genç kız ağır yaralandı
Rize'de çay toplarken yüksekten düşen genç kız ağır yarlandı.
Alınan bilgiye göre, Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde Ayşe Püne (18), kendilerine ait çay bahçesinde, yaş çay topladığı esnada dengesini kaybetti. Çay bahçesinde bulunan hendekten düşen Püne, kafasını beton zemine çarptı.
Ağır yaralanan genç kız, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatı tehlikesi olan Püne, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili savcılık talimatıyla adli soruşturma başlatıldı.

Işıklı Mahallesi, Rize, Çay, Güncel

Kaynak: AA

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