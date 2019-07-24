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Yüksekten düşen inşaat bekçisi yaralandı

Adana'da yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı.

24.07.2019 17:30
Yüksekten düşen inşaat bekçisi yaralandı
Adana'da yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Gürsel Paşa Mahallesinde inşaat halindeki bir binada bekçilik yapan Hasan Karabıyık (65), yaklaşık 2,5 metre yüksekten düştü.
İşçi arkadaşlarının ilk müdahalede bulunduğu Karabıyık, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
Karabıyık'ın kolunun kırıldığı ve başından yaralandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yüksekten düşen inşaat bekçisi yaralandı

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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