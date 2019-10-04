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Yüksekten düşen işçi ağır yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi çalıştığı tesisin çatısından düşerek ağır yaralandı.

04.10.2019 13:09Yüksekten düşen işçi ağır yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi çalıştığı tesisin çatısından düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Mahmutlu Mahallesi Kadirli Caddesi üzerinde bulunan bir tesiste meydana geldi. Ümit Güleç (34) adlı kişi iddiaya göre çalıştığı tesisin çatı kısmından düşerek ağır yaralandı. Durumu fark eden Güleç'in çalışma arkadaşları ve tesisin görevlileri hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdiler. Yaralı işçi ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine getirildi. Burada kalbi duran yaralı yeniden kalbi çalıştırılarak hayata döndürüldü. Yaralı işçi Güleç'in tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kadirli, Kozan, Adana, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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