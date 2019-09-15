Haberler » 3. Sayfa » Haber

Yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi

Eskişehir'de bir beton üretim santralinde çalışan işçi, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

15.09.2019 09:35Yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi
Eskişehir'de bir beton üretim santralinde çalışan işçi, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir- Alpu karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir beton üretim santralinde çalışan Yakup Ağralı (38), yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki beton hunisinde çalıştığı esnada dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Ağralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Ağralı, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Alpu, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:01 İstanbul'da beton mikseri dehşeti kamerada
12:01 İstanbul'da beton mikseri dehşeti kamerada
11:57 Otomobil paramparça oldu, oyuncaklar yola savruldu: 3 ölü, 3 yaralı
11:55 Şuhut'ta sürücülere trafik ve alkol denetimi
11:52 Sorumsuz işçilerin attığı demir parça küçük çocuğun başına isabet etti
11:51 Manavgat'ta düşen yıldırım yangına yol açtı
11:47 Taziye evinde bıçaklanan genç hayatını kaybetti