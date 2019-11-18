Haberler » Güncel » Yüksekten düşen kadın yaralandı - Haber

Yüksekten düşen kadın yaralandı

Aydın'da, eşi ile birlikte çatı tamiratı yapan kadın yüksekten düşerek yaralandı.

18.11.2019 19:30 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:35Yüksekten düşen kadın yaralandı
Aydın'da, eşi ile birlikte çatı tamiratı yapan kadın yüksekten düşerek yaralandı.

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeliz A. İsimli kadın evlerinin çatısını onarmak için eşi ile birlikte çatıya çıktı. Eşi ile birlikte çatı tamiratı yaparken dengesini kaybeden kadın çatıdan düşerek yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Hızır Acil Ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın Aydın Andan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - AYDIN

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:39 VATAN CADDESİ'NDE OTOMOBİL TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI
00:37 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki
00:36 Otomobilin kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı
00:34 Ürdün'den ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri kararı" konusunda uyarı
00:33 Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı: Yaralılar var
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
00:04 ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı
00:37 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:40:14