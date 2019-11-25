Yüksekten düşen kaynak ustası yaşamını yitirdi

Muğla
'nın Milas
ilçesinde, termik santralde çalışan bir işçi yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.
Milas'ın Ören Mahallesi'nde bulunan Kemerköy Termik Santrali'nde iş kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 3 gün önce santralde taşeron firma üzerinden işe başladığı öğrenilen 49 yaşındaki Kadir Ayigün, kaynak çalışması yaptığı yerde dengesini kaybetti. Yaklaşık 15 metreden düşen işçi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eyigün'ün cansız bedeni Muğla Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA