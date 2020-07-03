Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kaynak yaparken çıkan yangını söndürmeye çalışırken yüksekten düşen kişi ağır yaralandı.

03.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:59
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kaynak yaparken çıkan yangını söndürmeye çalışırken yüksekten düşen kişi ağır yaralandı.
Muratdede Mahallesi'nde bir yakınının evinin balkonuna demir korkuluk takmak isteyen Ali Sayar (68) kaynak makinesiyle çalışırken çıkan kıvılcımla alt katın balkonundaki perde tutuştu.
Yangına müdahale etmek isteyen Sayar, ikinci kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Sayar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken polis, olayla ilgili araştırma başlattı.
Mahalle sakinlerinden Fehmi Çılkın, komşusunun çocukların düşmemesi için balkona demir korkuluk yapmaya çalıştığını belirterek, "Sabah torunu ile çalışıyorlardı. Alt kattaki balkonun perde yanmış, onu söndürmeye çalışırken kendisi düşmüş." dedi. Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Muratdede Mahallesi, Merkezefendi, Ali Sayar, Denizli, Güncel, Haber
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