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Yüksekten düşen mermer işçisi hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde mermer ocağında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

05.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:26
Yüksekten düşen mermer işçisi hayatını kaybetti
Mersin 'in Erdemli ilçesinde mermer ocağında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Tozlu Mahallesinde meydana geldi. Gece geç saatlerde mermer ocağında yaşanan olayda iddiaya göre Hüseyin Çankal (48) adlı işçi, dengesini kaybederek mermer bloğu üzerinden düştü. Vardiya değişimi sırasında işçiler mermer kesimi yapılan noktadan Çankal'ın gelmediğini fark ettiler. İşçiler aramaya çıktıkları Çankal'ı yerde yatarken buldu. Mermer ocağına çağrılan sağlık ekipleri Çankal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Erdemli, Mersin, İşçi, 3. Sayfa
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