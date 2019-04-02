Yüksel Akın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Yalova belediye başkan adayı Yüksel Akın oldu. HDP adayı Yüksel Akın, Yalova belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Yalova belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan HDP Yalova belediye başkan adayı Yüksel Akın ile ilgili seçim sonuçları ve Yalova belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. HDP Yalova belediye başkan adayı Yüksel Akın oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Yalova belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Yalova aday yarışı ve Yalova seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Yalova Seçim Bilgileri

Yalova belediyesi için toplam sandık sayısının 245 olduğu belirlendi.

Yalova belediyesi için açılan sandık sayısının ise 245 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Yalova belediyesi için katılım oranının ise % 78,41 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Yalova toplam seçmen sayısının ise 82.964 olduğu belirlendi.

Yalova belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 65.048 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

HDP Yalova Belediye Başkan Adayı Yüksel Akın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Yalova belediye başkan adayı olarak gösterilen Yüksel Akın, Yalova yarışında % 0,89 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Yüksel Akın toplamda 560 adet oy sayısına ulaştı.

Yüksel Akın Kimdir?

1986 Muş doğumlu olan Yüksel Akın, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Dumlupınar Universitesi Ekonomi bölümünden 2009 yılında mezun oldu. Daha sonra Yalova Universitesi Sosyal Siyaset yüksek lisansını 2016 yılında tamamladı. Dezavantajlı gruplar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar gibi temel insan hakları ve toplumsal çalışmaların yanı sıra ekoloji, engelli birey hakları ve sokak hayvanları çalışmalarının odağındadır. İngilizce, Arapça ve Kürtçe dillerine hakim olan Akın, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'nin Yalova merkez belediye başkan adayıdır.

HDP Yalova belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.