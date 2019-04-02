Yüksel Kurtoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DÜZCE YIĞILCA belediye başkan adayı olan Yüksel Kurtoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DÜZCE YIĞILCA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Yüksel Kurtoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DÜZCE YIĞILCA adayı Yüksel Kurtoğlu kimdir? BTP DÜZCE YIĞILCA adayı Yüksel Kurtoğlu yüzde kaç oy aldı?

Yüksel Kurtoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DÜZCE YIĞILCA belediye başkan adayı olarak gösterilen Yüksel Kurtoğlu YIĞILCA ilçesinde % 0,19 oranında oy almıştır. YIĞILCA ilçesinde % 0,19 oranında oy olan Yüksel Kurtoğlu adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

DÜZCE YIĞILCA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.