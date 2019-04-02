Yüksel Vurmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA BOZKIR belediye başkan adayı olan Yüksel Vurmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA BOZKIR ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Yüksel Vurmaz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA BOZKIR adayı Yüksel Vurmaz kimdir? BTP KONYA BOZKIR adayı Yüksel Vurmaz yüzde kaç oy aldı?

Yüksel Vurmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA BOZKIR belediye başkan adayı olarak gösterilen Yüksel Vurmaz BOZKIR ilçesinde % 0,99 oranında oy almıştır. BOZKIR ilçesinde % 0,99 oranında oy olan Yüksel Vurmaz adlı BTP adayı toplamda 157 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA BOZKIR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.