Yükselen Çelik halka arzına 2.8 kat talep geldi

Gedik Yatırım'ın liderliğinde gerçekleştirilen Yükselen Çelik halka arzına, halka arzın 2.8 katı olan 190 milyon liranın üzerinde talep geldi.

Gedik Yatırım'ın liderliğinde, 27 konsorsiyum üyesi aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzda toplam 1,744 yatırımcıdan 191 milyon 533 bin lira tutarında talep toplandı.

Gedik Yatırım'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Yükselen Çelik'in 7-8 Kasım tarihlerindeki halka arzında;

bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3.49 katı,

yurtiçi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2.42 katı,

yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 1.66 katı olarak gerçekleşti.

Toplamda ise Yükselen Çelik halka arzı büyüklüğünün 2.77 katı talep toplandığı belirtildi.

Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, "Pay senedi halka arzlarında 2018 yılında toplamda 9 şirket ve 5.4 milyar liralık birincil piyasa arzı gerçekleşmişti. 2019 yılında ise bugüne kadar Yükselen Çelik dahil 5 şirketin 231 milyon lira tutarında halka arzı gerçekleşti" dedi ve ekledi:

"Gedik Yatırım liderliğindeki Yükselen Çelik halka arzına 26 yatırım kurumunu kapsayan konsorsiyumun katılması da sektörün ilgisini gösterdi. Bu ilgi de bizleri ayrıca memnun ediyor. Gedik Yatırım olarak şirketlerin özkaynak finansmanı için en uygun kaynağın sermaye piyasası olduğuna inanıyoruz. Gedik Yatırım olarak, şirket birleşme ve devralmaları, halka arzlar başta olmak üzere tüm kurumsal finansman işlemlerinde lider olmayı hedefliyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"Türkiye çelik sektörünün 43 yıllık köklü markalarından biri olan Yükselen Çelik, vasıflı kalıp çeliği sektöründe yüzde 14'lük paya sahip.

"Yükselen Çelik'in halka arz yoluyla elde edeceği kaynaklarla yeni yatırımlara giderek pazar payını daha da artıracağına inancımız tam.

"Yurtiçi satışlarının yanı sıra kapasite artırımı ile ihracatını geliştirecek firmanın büyüme yoluna yeni yatırımcıları da ortak etmesinden ayrı bir mutluluk duyuyoruz."