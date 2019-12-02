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Yükselen deniz seviyesi Hollandalıları korkutuyor mu? Tehdit altındaki ülke ne gibi önlemler alıyor?

Aylık veriler ile iklim değişikliğinin gezegenimiz üzerindeki etkisini incelediğimiz Climate Now programında bu ay, yükselen deniz seviyesi tehditi altındaki Rotterdam kentinin bu soruna karşı ne gibi önlemler aldığını keşfedeceğiz

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10Yükselen deniz seviyesi Hollandalıları korkutuyor mu? Tehdit altındaki ülke ne gibi önlemler alıyor?
Küresel ısınma, dünyanın geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Aylık veriler ile iklim değişikliğinin gezegenimiz üzerindeki etkisini incelediğimiz Climate Now programında bu ay, yükselen deniz seviyesi tehditi altındaki Rotterdam kentinin bu soruna karşı ne gibi önlemler aldığını keşfedeceğiz.

2019'da üçüncü en düşük deniz buzu seviyesi kaydedildi

Copernicus iklim değişikliği servisinden gelen son verilere göre, geçtiğimiz eylül dünya genelinde 1981-2010 yılları ortalamasının 0,57 santigrat derece üzerindeydi ve sıcaklıklar, 2016'daki en sıcak eylül ayı civarında seyretti.
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Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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