Yükselen Güç!

CELAL UMUT EREN
Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisiyle beraber adeta zirve hesapları yapmaya başladı. Fenerbahçe
karşısında 8 yıl sonra gelen galibiyet ve hemen akabinde Kayserispor
deplasmanında alınan 3 puana Atiker Konyaspor
zaferi de eklendi.
Son 3 haftada 9 puan toplamanın yanında 7 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gören bordo-mavili ekip, özellikle Burak Yılmaz
ve Onur Kıvrak
gibi iki önemli ismin kadro dışı kalmasından sonra bu başarıyı yakaladı. Ünal Karaman
idaresinde kısa sürede kadrosunu şekillendiren Karadeniz
temsilcisi, önce Jose Sosa
'ya kaptanlık verdi, ardından altyapıdan yetişen iki genci; Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı
'yı oyunda ön plana oturttu.
3 ismin aldığı sorumluluğun yanı sıra, kalede Uğurcan birinci isim haline gelirken, stoperde altyapıdan yetişen Hüseyin Türkmen
formayı kaptı. Yabancılardan da Ekuban'ın yükselişi, Nwakaeme'nin formu ve Onazi'nin başarısı sonuçlara etki etti.
Yusuf Yazıcı,Trabzonspor
Bununla beraber savunma dörtlüsünde Toure
, Pereira ve Novak'ın beklenenden daha iyi oynaması da ekstra durumlar oldu. Bordo-mavililerde son 3 haftada Sosa, 1 gol 2 asist, Abdülkadir 3 asist ve Ekuban da 2 golle öne çıkan yıldızlar oldu.
10 Aralık 2018 Pazartesi 08:23