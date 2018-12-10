10 Aralık 2018, 08:23
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Yükselen Güç!

Yükselen Güç!

Bordo-mavililer, üst üste 3 maçlık galibiyet serisi yakalayıp zirve hesaplarına girişti. Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi iki gencin yükselişi fırtınayı sevindirdi.

CELAL UMUT EREN
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisiyle beraber adeta zirve hesapları yapmaya başladı. Fenerbahçe karşısında 8 yıl sonra gelen galibiyet ve hemen akabinde Kayserispor deplasmanında alınan 3 puana Atiker Konyaspor zaferi de eklendi.
Son 3 haftada 9 puan toplamanın yanında 7 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gören bordo-mavili ekip, özellikle Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gibi iki önemli ismin kadro dışı kalmasından sonra bu başarıyı yakaladı. Ünal Karaman idaresinde kısa sürede kadrosunu şekillendiren Karadeniz temsilcisi, önce Jose Sosa'ya kaptanlık verdi, ardından altyapıdan yetişen iki genci; Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı'yı oyunda ön plana oturttu.
3 ismin aldığı sorumluluğun yanı sıra, kalede Uğurcan birinci isim haline gelirken, stoperde altyapıdan yetişen Hüseyin Türkmen formayı kaptı. Yabancılardan da Ekuban'ın yükselişi, Nwakaeme'nin formu ve Onazi'nin başarısı sonuçlara etki etti.
Bununla beraber savunma dörtlüsünde Toure, Pereira ve Novak'ın beklenenden daha iyi oynaması da ekstra durumlar oldu. Bordo-mavililerde son 3 haftada Sosa, 1 gol 2 asist, Abdülkadir 3 asist ve Ekuban da 2 golle öne çıkan yıldızlar oldu.
Yusuf Yazıcı,Trabzonspor

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