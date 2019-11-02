Yükselen spor kenti Gaziantep, Avrupa üçüncüsü oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcusu Nail Karadaş, Paralimpik Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü oldu.



Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in "Spor Dostu Kent" anlayışı, Gaziantep'te yükselen spor kültürünü uluslararası arenaya taşıdı. İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Paralimpik Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Türk sporcu Nail Karadaş'ın mücadelesi göz doldurdu. Şampiyonada 3'üncü olan Karadaş, yaşadığı mutluluğun tahmin edilemeyecek kadar büyük olduğunu söyledi.



İtalya'nın Bari Kenti'nin ev sahipliği yaptığı Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından düzenlenen Paralimpik Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'den 13'ü erkek 7'si kadın olmak üzere 20 sporcu temsil etti. Türkiye erkek-kadın takım sıralamasında Avrupa 2'ncisi olarak tamamladı.



Mehmetçiğe asker selamı



Paralimpik Avrupa Taekwondo Şampiyonası'da kazanılan başarılı sonuçların ardından İtalya'da 5 kez İstiklal Marşı okutuldu. Ay-yıldızlı bayrakla salonda tur atan sporcular, şampiyonanın sonunda Mehmetçiğe olan desteklerini göstermek adına asker selamı verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA