Yükselen Suda Mahsur Kalan 2 İşçi Kurtarıldı

Diyarbakır
'ın Eğil
ilçesinde baraj kapaklardan birinin kopması sonucu Dicle
Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan 2 işçi, itfaiyenin yaptığı çalışmayla kurtarıldı. Yenişehir
ilçesi Eser Mahallesi'nde özel bir firmanın şantiye alanında gece bekçisi olarak çalışan 2 işçi, Dicle Barajı
'nda kapaklardan birinin kopması sonucu su seviyesinin yükselmesiyle bulundukları yerde mahsur kaldı. 2 işçinin durumu itfaiyeye bildirmesiyle birlikte çalışma başlatan arama kurtarma ekipleri, 2 işçiyi bulundukları yerden su botlarıyla alarak karşı kıyıya çıkardı. İtfaiye
Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü Sualtı ekiplerinin müdahalede bulunduğu 2 kişi mahsur kaldıkları yerde can yelekleriyle çıkarıldı. - DİYARBAKIR
Diyarbakır,Dicle,İşçi
14 Aralık 2018 Cuma 22:39