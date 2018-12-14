14 Aralık 2018, 22:39
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Yükselen Suda Mahsur Kalan 2 İşçi Kurtarıldı

Yükselen Suda Mahsur Kalan 2 İşçi Kurtarıldı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde baraj kapaklardan birinin kopması sonucu Dicle Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan 2 işçi, itfaiyenin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde baraj kapaklardan birinin kopması sonucu Dicle Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan 2 işçi, itfaiyenin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

Yenişehir ilçesi Eser Mahallesi'nde özel bir firmanın şantiye alanında gece bekçisi olarak çalışan 2 işçi, Dicle Barajı'nda kapaklardan birinin kopması sonucu su seviyesinin yükselmesiyle bulundukları yerde mahsur kaldı. 2 işçinin durumu itfaiyeye bildirmesiyle birlikte çalışma başlatan arama kurtarma ekipleri, 2 işçiyi bulundukları yerden su botlarıyla alarak karşı kıyıya çıkardı.

İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü Sualtı ekiplerinin müdahalede bulunduğu 2 kişi mahsur kaldıkları yerde can yelekleriyle çıkarıldı. - DİYARBAKIR Diyarbakır,Dicle,İşçi
14 Aralık 2018 Cuma 22:39



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