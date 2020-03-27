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Yükselir Group 22 ülkedeki çalışanlarını ücretli izne çıkardı

Mart ayının başlarında birçok ülkedeki faaliyetlerini durdurup çalışanlarını ücretli izne çıkaran Yükselir Group, 22 ülkedeki tüm faaliyetlerini, 28 Mart-30 Nisan tarihleri arasında virüsün yayılma tehlikesine karşılık durdurup tüm çalışanlarını ücretli izne çıkardığını açıkladı.

27.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:55
Yükselir Group 22 ülkedeki çalışanlarını ücretli izne çıkardı
Mart ayının başlarında birçok ülkedeki faaliyetlerini durdurup çalışanlarını ücretli izne çıkaran Yükselir Group, 22 ülkedeki tüm faaliyetlerini, 28 Mart-30 Nisan tarihleri arasında virüsün yayılma tehlikesine karşılık durdurup tüm çalışanlarını ücretli izne çıkardığını açıkladı. Kovid-19'un (koronavirüs) yayılma riskine karşılık şubat ayından beri farklı ülkelerdeki çalışanların sağlığı için gerekli tüm tedbirleri alan Grup, kronik rahatsızlıkları olan tüm çalışanlarını da 10 Mart'tan itibaren ücretli izne çıkarmıştı.
Küresel bir korku ve krize dönüşen koronavirüs, tüm dünyada yaşamı deyim yerindeyse felç etti. Ülke ekonomileri üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiyle çok sayıda sektörde faaliyetleri durma noktasına getiren salgın, insanların günlük yaşamlarını durdurdu. Birçok alanda iş hayatı da ciddi yavaşladı ya da çalışmaya ara verildi.
Küresel salgın olarak tanımlanan koronavirüs hastalığının Türkiye ve tüm dünyayı etkilemesi sonucu, Yükselir Group, salgın riski nedeniyle 28 mart-30 nisan tarihleri arasında üretimi durdurma kararı aldı. Yapılan bilgilendirmede; bu kapsamda tüm çalışanlar, hiçbir şekilde mağdur edilmeden ücretli izne çıkarılacak. Kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlara ve ailelerine de kendilerine daha çok dikkat edebilmeleri adına şirket olarak ek maddi destek sağlanacak. Grup aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının virüsün salgın haline gelmemesi yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda çalışanları, çalışanların ailelerini ve toplum sağlığını desteklemek için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini açıkladı. İlerleyen dönemlerde de mevcut durumları değerlendirerek gerekli tüm destekleri gerek ek maddi destek, gerek ücretli izin, gerekse aile sağlığı desteği olarak vermeye devam edeceği kaydedildi.
Öte yandan Yükselir Group; çalışanlarının, ailelerinin ve tüm müşterilerinin sağlığına yönelik faaliyette olduğu birçok ülkede gerekli tüm tedbirleri alarak mart ayının başında kronik rahatsızlığı bulunan tüm çalışanlarını ücretli izne çıkarmıştı.
"İNSAN SAĞLIĞI, BİZİM İÇİN KAZANILACAK HİÇBİR PARAYA DEĞİŞİLMEZ"
Konuyla ilgili, Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, "Salgının faaliyette olduğumuz ülkelerde görüldüğü ilk günden beri tüm şirket gruplarımızda gereken sıkı tedbirleri aldık. Sosyal mesafeyi zorunlu hale getirdik. Tüm malzemeleri tek kullanımlık olarak kullandırdık. Kronik rahatsızlıkları olan çalışanlarımızı tespit edip hepsini erkenden ücretli izne çıkardık. Salgın riskinin artmasıyla birlikte tedbirleri artırmaya karar verdik. Müşterilerimizi ve çalışanlarımızı hiçbir koşulda riske etmeyiz. İnsan sağlığı, bizim için kazanılacak hiçbir paraya değişilmez. İyi zamanlarda bizlere desteklerini hiç esirgemeyen çalışanlarımıza ve ailelerine de bu zor dönemde de biz elimizi taşın altına koyarak destek olacağız. Her şeyi devletten beklemeden iş verenler olarak da kazançlardan feragat ederek, gerekirse zarar ederek şirketlerimizin temel taşları olan çalışanlarımızı mağdur etmeyip desteklememiz gerekiyor." dedi.
Yetkililerin tüm uyarılarını dikkate aldıklarını kaydeden Yüksel, "Tüm vatandaşlarımıza da aynı şekilde yetkililerimizin uyarılarına dikkat etmeleri rica ediyorum. Bu zor dönemi hep birlikte atlatacağız. Sağlık Bakanlığımızın da dediği gibi "Evde Hayat Var" deyip çok zorunlu olmadıkça evlerden çıkmamamız gerekiyor. Ayrıca her sabah bin bir endişe ile işe gitmek zorunda olan emniyet, sağlık, seyahat ve bilumum kritik mesleği icra eden, hayatın devam etmesi için bu zor dönemde çalışmak zorunda olan her meslek grubundan fedakar insanlara minnettarlığımı sunuyorum." açıklamasında bulundu.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Güncel

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