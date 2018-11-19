Yükselişi Devam Ettirmek İstiyoruz"

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:50



19 Kasım 2018 Pazartesi 12:50

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçında hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hafta deplasmanda Kasımpaşa ile yapacakları müsabakaya, moral ve motivasyonları yüksek şekilde çıkacaklarını aktardı.Kasımpaşa'nın ligin iyi takımlarından olduğunu belirten Ravcı, şöyle devam etti:"Kasımpaşa deplasmanı zor bir maç gibi görünüyor. Son haftalardaki performansımızı ve takım ruhumuzu sahaya yansıtırsak, kolay bir maça çevirebiliriz. İyi hazırlanıyoruz. Moral ve motivasyonumuz yüksek. Sahaya yansıttığımız disiplin ve motivasyon, bize başarı olarak dönüyor. Disiplin ve motivasyonumuzu yüksek tutan bir çalışma ortamı oluşturan kulüp başkanımız Adil Gevrek ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz."Ravcı, takım olarak pozitif düşünerek mücadele etmeye devam edeceklerini dile getirerek, "Ligde son 3 maçta galip gedik. Yükselişi devam ettirmek istiyoruz. Kasımpaşa deplasmanına galibiyet için gideceğiz. İkinci yarıda ligin zorlu geçeceğini biliyoruz. İkinci yarıda korkulu rüya görmemek için, ilk yarıda mümkün olduğunca çok puan toplamaya çalışacağız. İkinci yarıda yapacağımız 1-2 transferle takımımız daha güçlü olacak." değerlendirmesinde bulundu.Ravcı, takımda hafif sakatlığı bulunan futbolcuların, lige verilen milli maçlar arasında iyileştiğini sözlerine ekledi.