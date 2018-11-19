19 Kasım 2018, 16:25
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"Yükselişi Devam Ettirmek İstiyoruz"

"Yükselişi Devam Ettirmek İstiyoruz"

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçında hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hafta deplasmanda  Kasımpaşa ile yapacakları müsabakaya, moral ve motivasyonları yüksek şekilde  çıkacaklarını aktardı.
Kasımpaşa'nın ligin iyi takımlarından olduğunu belirten Ravcı, şöyle  devam etti:
"Kasımpaşa deplasmanı zor bir maç gibi görünüyor. Son haftalardaki  performansımızı ve takım ruhumuzu sahaya yansıtırsak, kolay bir maça  çevirebiliriz. İyi hazırlanıyoruz. Moral ve motivasyonumuz yüksek. Sahaya  yansıttığımız disiplin ve motivasyon, bize başarı olarak dönüyor. Disiplin ve  motivasyonumuzu yüksek tutan bir çalışma ortamı oluşturan kulüp başkanımız Adil  Gevrek ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz."
Ravcı, takım olarak pozitif düşünerek mücadele etmeye devam  edeceklerini dile getirerek, "Ligde son 3 maçta galip gedik. Yükselişi devam  ettirmek istiyoruz. Kasımpaşa deplasmanına galibiyet için gideceğiz. İkinci  yarıda ligin zorlu geçeceğini biliyoruz. İkinci yarıda korkulu rüya görmemek  için, ilk yarıda mümkün olduğunca çok puan toplamaya çalışacağız. İkinci yarıda  yapacağımız 1-2 transferle takımımız daha güçlü olacak." değerlendirmesinde  bulundu.
Ravcı, takımda hafif sakatlığı bulunan futbolcuların, lige verilen  milli maçlar arasında iyileştiğini sözlerine ekledi.

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