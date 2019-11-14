Haberler » Güncel » Yükümlülerden Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Mehmetçiğe destek - Haber

Yükümlülerden Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Mehmetçiğe destek

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere "Bir mektupla bir bayraktan benden" projesi kapsamında yükümlülerden destek geldi.

14.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:53Yükümlülerden Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Mehmetçiğe destek
'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere "Bir mektupla bir bayraktan benden" projesi kapsamında yükümlülerden destek geldi.

Erzincan'da Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Bir mektupla bir bayraktan benden" projesi kapsamında Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere manevi destek olmak isteyen yükümlüler, duygu ve düşüncelerini kaleme aldıkları mektupları Türk bayrağı ile operasyon bölgesine gönderdi. Erzincan Adliyesinde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek Türkiye'nin güvenli bölge oluşturması için kayıtsız kalmasının düşünülemeyeceğini belirtti.

"Bizlerde kahramanlarımızın yanındayız"

Yükümlülerin kendi duygu ve düşüncelerini kaleme aldığı mektupların Türk Bayrakları ile operasyon bölgesinde bulunan Mehmetçiğe gönderileceğini ifade eden Başsavcısı Çiçek, "Türkiye konumlandığı zor bir coğrafyaya sahip olduğu gerçekle toprak bütünlüğü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak bölgesinde bir barış savunması ile harekat etmektedir. Bölgemiz barıştan her geçen gün uzaklaştırılmaya yönelik durumlara maruz bırakılır. Ortadoğu'da sağduyunun temsilcisi olan ülkemizin bu duruma kayıtsız kalması düşünülemez. Bölgenin bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması için Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ilk olarak Fırat Kalkanı operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden daha sonrasında Barış Pınarı Harekatı ile yaşadığımız bu geçiş sürecinden ülkemizin her bir köşesinden değişik destekler görmekteyiz. Bu desteklerin oluşturulan güvenli bölgenin muhafazası için yoğun bir mücadele veren askerlerimize kesintisiz bir şekilde devam etmesi bilincindeyiz. Bizlerde Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak Barış Pınarı Harekatına desteğimizi kahramanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek adına "Bir mektup ve bayrakta benden" projesini tertip ettik. Denetimli serbestlik yükümlülerimizin operasyon bölgesindeki kahramanlara yönelik kendilerinin kaleme aldıkları duygu ve düşüncelerini içeren mektupları ile Türk bayrağımızı operasyon bölgesine göndereceğiz. Projede bizlere destek veren yükümlü kardeşlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZİNCAN

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:26 "Kanyonlar ilçesi Pınarbaşı" dünyaya tanıtılacak
15:26 Manavgat'ta kaybolan inekleri jandarma buldu
15:26 Gaziantep'te, FETÖ'nün "askeri öğrenci sorumlusu"na 6 yıl 10 ay hapis
15:25 GALATASARAY DAVASI'NDA DOSYA BİLİRKİŞİDE
15:25 KARABURUN'DA DENİZDE KUM HIRSIZLIĞI İDDİASI (havadan görüntülerle)
15:11 İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:50 Giresun Valiliği: Rabia Naz'ın babası, görgü tanığını tehdit etmek suçlamasıyla gözaltına alındı
14:53 Renk körü olanların polis olamayacağı kesinleşti
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
14:32 Son dakika: Bakan Kurum: Dar gelirlilere 100 bin konut için çalışmalar başladı
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
15:11 İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
14.11.2019 15:27:22