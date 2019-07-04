Yükümlülerden eğitime katkı

Karabük'te denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yaz tatilinde okulların boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yaparak eğitime katkı sağlıyor.

Adalet ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasındaki protokolle hayata geçirilen "Emeğimiz Eğitim İçin" projesiyle kesinleşmiş cezası bulunan yükümlüler, hem topluma uyum sağlamaları hem de yaz tatilinde okulların eksikliklerinin giderilmesi amacıyla kentte önceden ihtiyaçları belirlenen okullarda 3 hafta süreyle çalışıyor.

İl genelinde 18 yükümlünün katıldığı çalışmalarla okulların ihtiyaçları giderilerek eğitim öğretim yılına hazır hale getirilecek.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mustafa Kuraş, Karabük Denetimli Serbestlik Müdürü Nesrin Uğurlu ve Karabük Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, çalışma yapılan Öğlebeli Şehit Nazif Topsakal İlkokulu ve Osman Gazi Ortaokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Burada yetkililerden bilgi alan ve uygulamaya katılan yükümlülere emeklerinden dolayı teşekkür eden Vali Gürel, Adalet ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasındaki protokolle yükümlülerin yaz tatilinde illerinde 5 okulun eksiklerinin giderilmesi amacıyla çalıştığını, bunlardan ikisinin tamamlandığını söyledi.

Projenin önemine dikkati çeken Gürel, "Bu projeler devam eder. Çalışma yapılacak yerler 5 olur, 10 olur. Ben emeği geçenlere, özellikle iki bakanlığın yetkililerine, yükümlü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde çocuklarımız temiz ortamlarda eğitimlerini alacaklardır." diye konuştu.

Başsavcı Patlak da yarıyıl tatilinde de bu çalışmayı yaptıklarını, ihtiyacı olan okulların güzelleştirilerek teslim edileceğini bildirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vargeloğlu da çalışma hakkında bilgiler vererek, proje paydaşlarına ve yükümlülere teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun açılışı yapıldı.

Kaynak: AA