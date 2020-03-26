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Yükümlülerden, sağlık çalışanlarına maske

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün Kadıköy'deki hizmet binasında kurulan tekstil atölyesinde çalışan 10 yükümlü tarafından, sağlık çalışanları için günde 1.000 adet maske üretimi yapılıyor.

26.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:00
Yükümlülerden, sağlık çalışanlarına maske
İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün Kadıköy 'deki hizmet binasında kurulan tekstil atölyesinde çalışan 10 yükümlü tarafından, sağlık çalışanları için günde 1.000 adet maske üretimi yapılıyor.
Ülke genelinde virüsün yaygınlaşmasının engellenmesi amacıyla kursların durdurulmasının ardından, Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı tekstil atölyesinde gerekli dezenfekte çalışmaları yapıldıktan sonra, sağlık çalışanları için 23 Mart'tan itibaren maske üretimine başlandı.
Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan Kaykaç, şunları söyledi:
"Maske olabileceğinin söylenmesinin ardından, biz de mevcut tekstil atölyemizdeki malzemelerimizle maske üretip üretemeyeceğimize baktık ve üretebileceğimiz konusunda hemfikir olduk. Özellikle özveriyle kamu yararına çalışan yükümlülerimize ben çok teşekkür ediyorum. Kendilerine kamu çalışma cezalarını durdurabileceğimizi söylemimize rağmen, ısrarla sağlık çalışanlarımızın bu isteklerini bu ihtiyaçlarını yapmak istediklerini söylediler ve burada çalışıyorlar. Bizim sağlığımızın sağlık çalışanlarının sağlığından geçtiğinin bilincindeyiz. Onlara, Adalet Bakanlığımızın talimatlarıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak her türlü desteğimizi vereceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı, Adliyelerimiz, Ceza İnfaz Kurumlarımız, Denetimli Serbestlik Müdürlüklerimiz olarak biz buradayız."

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, 23 Mart, Kadıköy, Güncel

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