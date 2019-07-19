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Yükümlülerden şehitlik bakımı ve temizliği

Kastamonu'da denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler, "700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı" şehitliğinde bakım ve temizlik çalışması yaptı.

19.07.2019 17:31 Yükümlülerden şehitlik bakımı ve temizliği
Kastamonu'da denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler, "700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı" şehitliğinde bakım ve temizlik çalışması yaptı.
İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" etkinlikleri kapsamında Bozkurt ve Abana ilçeleri sınırında bulunan "700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı" şehitliğinde temizlik ve bakım çalışması yapıldı.
Yükümlüler, şehitliğin temizliği ve bakımının yanı sıra yazıları silinmekte olan kitabelerin yazılarını da yeniledi.
Etkinliğin ardından imam hatip Tevfik Saygın tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Yükümlülere İnebolu Cumhuriyet Savcısı Soner Şahin ve Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Öznur Canatan refakat etti.
Kaynak: AA
Kastamonu, İnebolu, Güncel

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