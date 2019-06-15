15.06.2019 14:54
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Yuli Filmi

Yuli Filmi

Yuli filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yuli filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yuli’nin hayatı, sokaklarda zaman geçirmekten keyif alan küçük bir çocukken babasının yeteneğini keşfetmesiyle tamamen değişir. Dans etmeye pek de istekli olmayan Yuli, babasının zorlamasıyla, Küba Ulusal Dans Okuluna yazılır. Başlarda okula zorla giden Yuli, zamanla içindeki sese kulak vermeye başlar. Onun bu yeteneği, tüm tabuların yıkılmasını sağlar ve Yuli, Londra Kraliyet Balesi gibi saygın kurumlarda sahneye çıkan ilk siyah balet olmayı başarır.

Ünlü Kübalı dansçı Carlos Acosta’nın kendi otobiyografisinden yola çıkarak beyaz perdeye aktarılan filmin yönetmenliğini Icíar Bollaín üstleniyor.


Yönetmen: Icíar Bollaín
Senaryo: Carlos Acosta, Paul Laverty
Oyuncular: Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martínez, Edlison Manuel Olbera Núñez, Laura De la Uz, Yerlín Pérez, Mario Segio Elías, Andrea Doimeadiós, Cesar Domínguez, Yailene Sierra, Héctor Noas, Carlos Enrique Almirante
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: Yuli
Yapımcı Firma: Morena Films
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi:İspanya, Küba, İngiltere, Almanya
Orijinal Dili: İspanyolca, İngilizce
Filmin Süresi: 115 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 26.07.2019

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Kaynak: InterSinema.com
Londra, Küba, Sinema

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