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Yumru Kaya Cami'nde peyzaj düzenlemesi yapılıyor

Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Sümer Mahallesi Yumrukaya Camii bahçesinde peyzaj çalışması başlattı.

16.10.2019 09:26Yumru Kaya Cami'nde peyzaj düzenlemesi yapılıyor
Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Sümer Mahallesi Yumrukaya Camii bahçesinde peyzaj çalışması başlattı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri peyzaj düzenleme kapsamında caminin bahçesinde yeşil alan, kilit parke yürüyüş yolu, ağaçlandırma ve çiçeklikler gibi yeni alanlar kazandıracak. Son olarak Fatih ve Sağlık cami bahçelerini yeniden düzenlediklerini hatırlatan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Yumrukaya Caminde başlatılan çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. - KAYSERİ

Bünyan Belediyesi, Sümer Mahallesi, Bünyan, Güncel

Kaynak: İHA

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