Yumruk attıkça gençleşiyor

ANTALYA'da iki çocuk annesi Arzu Süer (53), 4 yıl önce başladığı muay thai sporunda Türkiye şampiyonluğu kazanarak yaşıtlarına örnek olmayı hedefliyor. Genç ve sağlıklı görünümünün yanı sıra antrenmandaki performansıyla dikkati çeken Süer, "Yumruk attıkça yaşımı unutuyor, genç hissediyorum" dedi.Ev kadını Arzu Süer, iki çocuğunun üniversite eğitimi nedeniyle farklı şehirlerde yaşamaya başlamasının ardından spor için kendisine ayırdığı vakti artırmaya karar verdi. Yaşamının büyük bölümünde sağlıklı yaşam için farklı branşlarda sporla ilgilenen Süer, 8 yıldır katıldığı maraton koşularına hazırlık sürecinde muay thai sporuna başlamaya karar verdi. Zor sporlara ilgisinden 4 yıl önce muay thai antrenmanına başlayan Süer, genç ve sağlıklı görünümünün yanı sıra performansıyla dikkati çekiyor.'ALTIN MADALYA KAZANIRSAM MUTLU OLURUM'Antalya Spor Salonu'nda antrenör Yasin Urlu gözetiminde çalışarak Türkiye şampiyonasına hazırlanan Süer, muay thai sporuna başladığı ilk günlerde başarılı olamama endişesi taşıdığını anlattı. Antrenmanlarda çalıştıkça kendisini iyi hissetmeye başladığına değinen Süer, muay thai sporunda başarı elde ederek yaşıtlarına örnek olmak istediğini dile getirdi. Süer, "Yumruk attıkça kendimi keşfetmeye başladım. Bu yaşımda ağır sporlara yöneldim. Bu da beni mutlu ediyor. Attığım her yumruk beni enerjik hissettiriyor. Yorulacağıma ters etki yapıyor, daha çok spor yapmak istiyorum. Gençlerle antrenman yapıyorum. Yaşımı unutuyorum, genç hissediyorum. Şampiyonaya hazırlanmak istiyorum. Gelecek yıl masterlerda altın madalya kazanırsam, çok mutlu olurum. Bu da benim için güzel bir anı olur" diye konuştu.'İSTEDİKTEN SONRA BU YAŞTA HER ŞEY YAPILABİLİR'Ev kadını olmasına karşın yıllardır işe gider gibi kendisine vakit ayırıp, spor yaptığını anlatan Süer, bu şekilde kendisini zinde hissettiğini ve daha mutlu olduğunu dile getirdi. Zor ve hareketli sporları sevdiğini vurgulayan Süer, "Her şeyi yapabilecek gibi hissediyorum, güne güzel başlıyorum. Yaşıtlarıma, çocuklarıma, 'istedikten sonra bu yaşta her şey yapılabilir' diye örnek oluyorum. 8 yıldır maratona katılıyorum. Maraton koşusu ve muay thai sporunu bir arada yapıyorum. Başarılarımla seviniyorum" dedi.'SAĞLIKLI VÜCUDA SAHİP OLDUM, İSTEDİĞİM KIYAFETİ GİYİYORUM'Salonun yanı sıra doğada ve park alanlarında antrenman yaptığını belirten Süer, kendisini görenlerin yaşına inanmadığını anlattı. Spor yaparak daha fit vücuda sahip olduğundan bahseden Süer, "Vücudumda da değişiklikler oldu. Daha sağlıklı vücuda sahip oldum. Yaşıtlarımda bel yanlarında yağlanma oluşuyor, ben o sıkıntıyı yaşamadım. Antrenmanlarda yaptığım egzersizlerin faydasını görüyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Hala istediğim kıyafeti giyebilme, bu yaşta göbeği açık giyinebilme zevki beni mutlu ediyor. Her halimle genç hissediyorum" şeklinde konuştu.

- Antalya