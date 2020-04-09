Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yumruklu kavga, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydılar

Avcılar'da 'yol verme' kavgası kameralara yansıdı.

09.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:31
Avcılar 'da 'yol verme' kavgası kameralara yansıdı. Sosyal mesafeyi hiçe sayan taraflar bir anda birbirine girdi.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Gümüşpala Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre vatandaşlar arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Karşılıklı küfürleşmeler sonrası çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredeki vatandaşlarda araya girerek ayırmaya çalıştı.
Durum polise ihbar edilirken kısa sürede Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine geldi. Kavga eden taraflar polis gelmeden olay yerinden kaçarken yaşanan anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, vatandaşların bağrışmaları ve yumruklaşmaları yer alıyor. Konuyla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi. Tarafların birbirine girmesi ise Korona Virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığını gözler önüne serdi.
(Murat Delice/İHA) Yumruklu kavga, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Gümüşpala, Avcılar, kavga, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yumruklu kavga, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydılar - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Haberler
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
Erdoğan’ın vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı Haberler
Erdoğan'ın vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı
Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
İmamoğlu’na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haberler
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

11:54: Rusya'da korona virüsü vaka sayısı 10 bini aştı - Haber 11:54: "Evde kal" döneminde aile içi şiddete karşı uzman tavsiyeleri - Haber 11:54: Arpaçay Belediye Başkanı Altay'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 11:53: 76 yaşındaki teyze ile 65 yaşındaki yeğeninden kampanyaya bağış - Haber 11:53: Onlardan geriye övgü ve duygu dolu sözler kaldı - Haber 11:40: Korona yasağına uymayan babadan şaşırtan çıkış: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor - Haber 11:37: Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı - Haber 10:39: Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı - Haber 10:31: ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi - Ekonomi