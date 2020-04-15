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Yumurta fabrikasında çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu

Yumurta fabrikasında çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yumurta üretimi yapılan iş yerindeki kümeslerde elektrik arızası yüzünden yangın çıktı.

15.04.2020 19:45 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:46
Yumurta fabrikasında çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu
DÜZCE - Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yumurta üretimi yapılan iş yerindeki kümeslerde elektrik arızası yüzünden yangın çıktı. Çıkan yangında 12 bin yumurta tavuğu telef oldu.
Olay, Gümüşova ilçesi Kahveleryanı köyünde meydana geldi. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Levent Köroğlu'na ait iş yerinde elektrik tesisatından yangın çıktığı belirtildi. Yaşanan arıza nedeniyle çıkan yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine Çilimli, Cumayeri ve Merkez İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürülen yangında iş yerinde bulunan toplam 12 bin yumurta tavuğu yanarak telef oldu. Yangında yaklaşık 1 milyon liralık maddi zarar meydana geldiği bildirildi. Yumurta fabrikasında çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa
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