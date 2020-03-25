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Yumurta kolisi yüklü TIR alt geçitte sıkıştı

Yumurta kolisi yüklü TIR alt geçitte sıkıştıİZMİR'in Konak ilçesinde, boş yumurta kolisi yüklü TIR, 4 metrelik alt geçitte sıkıştı.

25.03.2020 06:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 06:53
Yumurta kolisi yüklü TIR alt geçitte sıkıştı
İZMİR'in Konak ilçesinde, boş yumurta kolisi yüklü TIR, 4 metrelik alt geçitte sıkıştı.
Olay, saat 05.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı İzmir Büyükşehir Belediyesi yakınındaki alt geçitte meydana geldi. Boş yumurta kolisi yüklü 68 LB 633 plakalı TIR, Konak yönünden Balçova istikametine seyir halinde olduğu sırada, 4 metre yüksekliğindeki alt geçitte sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine trafik polisi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, herhangi bir kaza olmasını önlemek için yolu ulaşıma kapattı. Çalışmalar sonucu alt geçide sıkışan TIR kontrollü bir şekilde çıkartıldı. TIR'dan düşen yumurta kolileri ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplandı. Yumurta kolisi yüklü TIR alt geçitte sıkıştı

Kaynak: DHA

Etiketler : İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak, Güncel

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Yumurta kolisi yüklü TIR alt geçitte sıkıştı

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