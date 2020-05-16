Yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı

-Ormanlık alandan yükselen dumanlar -Yangına müdahale çalışmaları ANTALYA (AA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yumurta pişirirken yangına neden olan kişi gözaltına alındı.

16.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:23
-Ormanlık alandan yükselen dumanlar
-Yangına müdahale çalışmaları ANTALYA (AA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yumurta pişirirken yangına neden olan kişi gözaltına alındı.
Taşkesiği Mahallesi Sazlıçeşme mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında, yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.
Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı incelemede, yangının başladığı yerde ateş yakılarak teneke kutuda yumurta pişirildiği ve çevrede gıda maddeleri bulunduğu tespit edildi.
Ateşi yaktığı belirlenen ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen A.M, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güncel, Haber

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